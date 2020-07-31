Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sofraz köyü istikametinden Besni istikametine gitmekte olan 01 KU 704 plakalı Tofaş marka otomobil ile 46 LU 900 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Abdulsamet Balkesen, Azra Ecrin Balkesen, İlyaz Özbal, Fatma Melike Özbal ve Seren Turgut yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:50

Kaynak: İHA

Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları geri dönüyor! Maske takmak da zorunlu olacak

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci cuma namazında da doldu taştı

Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar

Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum

Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak

Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı

Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi

Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı

Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi

Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi