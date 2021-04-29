Alınan bilgiye göre, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy idaresindeki 02 AK 311 plakalı makam aracı ile Ayşe K. idaresindeki 21 AAR 732 plakalı otomobil Kahta Siverek kara yolu hastane kavşağı civarında çarpıştı.

Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var