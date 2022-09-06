Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde Halil T. idaresindeki 02 AT 445 plakalı otomobil ile Ramazan G. idaresindeki 34 UV 1111 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ramazan G. yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ramazan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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