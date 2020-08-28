Adıyaman'da iki otomobilin çarpışmasıyla 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Mustafa Tandoğan, Ramazan Aydın , Mehmet Ulutaş ve Hüseyin Gültekin yaralandı.

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