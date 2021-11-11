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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

11.11.2021 19:17

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrullah İ. idaresindeki 35 TPM 21 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda Hüseyin B. idaresindeki 02 AAL 734 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Hüseyin B. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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