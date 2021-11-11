İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emrullah İ. idaresindeki 35 TPM 21 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda Hüseyin B. idaresindeki 02 AAL 734 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Hüseyin B. ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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