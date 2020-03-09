Adıyaman'da ilginç yumurta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da ilginç yumurta - Son Dakika

Adıyaman'da ilginç yumurta

6 saat önce

Adıyaman'da bir tavuğun yumurtladığı armut şeklindeki yumurta görenleri şaşkına çevirdi.

Adıyaman'da ilginç yumurta, System.String[]

Adıyaman'da bir tavuğun yumurtladığı armut şeklindeki yumurta görenleri şaşkına çevirdi.


Besni ilçesi Şambayat Beldesinde Yılmaz Aydın'ın beslediği tavuklardan birisinin yumurtladığı yumurta armuda benziyor. Her sabah olduğu gibi bir sabah erkenden kalkıp tavukları beslemek ve yumurtaları toplamak için kümese giden Yılmaz Aydın gördüğü yumurta karşısında gözlerine inanamadı.


Tavukların yemini verdikten sonra yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Bu ilginç yumurtayı ailesi gösteren Yılmaz Aydın, armut şeklindeki yumurtaya gözü gibi bakıyor. Diğer yumurtalardan boyut olarak küçük olan armut şeklindeki yumurtayı duyan görmeye geliyor.


Yılmaz Aydın her saban yaptığı gibi tavukları yemledikten sonra yumurtaları toplarken armut yumurtayı fark ettiğini dile getirerek, "Her sabah olduğu gibi tavukları yemlemek için kümese geldim. Tavukları yemledikten sonra kümesin içinde bulunan 3-4 yumurta içerisinde bir tane farklı bir yumurta var. Ben 30-40 tane tavuk besliyorum hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta ile karşılaştım. Armut şeklini almış yumurtayı aileme gösterdim onlar da benim gibi şaşırdı. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta gördüm" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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