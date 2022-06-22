Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

22.06.2022 18:09
Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Adıyaman'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 128 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Adıyaman'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 128 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

İl müftülüğü bahçesinde düzenlenen programa, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin katıldı.

Vali Çuhadar, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada hacı adaylarımızı uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İbadetleri kabul olsun inşallah." dedi

İl Müftüsü Mehmet Taşçı da hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Taşçı, "Kutsal topraklara Ahmet, Mehmet olarak gidiyorsunuz ama inşallah orada tüm günahlarınızdan arınmış şekilde Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Ebubekir'in sadakatini kazanarak dönecek ve bundan sonraki hayatınızda bu şekilde yaşamaya devam edersiniz inşallah." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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