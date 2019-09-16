Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Adıyaman'da İlköğretim Haftası dolasıyla Menderes İlkokulu'nda kutlama yapıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, törende yaptığı konuşmada, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmeyeceğini ifade eden Akpay, "Zirvelere tırmanma zahmetine katlanamayanlar, güzellikleri tam olarak seyredemezler. Başarının zirvesindeki şeref hepimizin müşterek şerefi olacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise iyi insanları yetiştiren bakımlı, düzgün eksikleri tamamlanmış lüks binaların olmadığını belirterek, "Onları yetiştiren donanımlı, çocuklara dokunabilen ona ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğretebilen onun sevincini tasasını hissedebilen öğretmendir. Çocuklara, hem bilimi, ahlakı, milli ve manevi değerleri öğretmeliyiz ki çocuklar iki kanat ile özgürce uçabilsin." diye konuştu.

Okul Müdürü İsmet Kaya ise yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevincini yaşadıklarını, okulların eğitim ve kültürün atıldığı yer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.

Program Karacaoğlan Ortaokulu halk oyunları gösterisiyle son buldu.