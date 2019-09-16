Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Adıyaman'da İlköğretim Haftası dolasıyla Menderes İlkokulu'nda kutlama yapıldı.

Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Adıyaman'da İlköğretim Haftası dolasıyla Menderes İlkokulu'nda kutlama yapıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, törende yaptığı konuşmada, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğini söyledi.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmeyeceğini ifade eden Akpay, "Zirvelere tırmanma zahmetine katlanamayanlar, güzellikleri tam olarak seyredemezler. Başarının zirvesindeki şeref hepimizin müşterek şerefi olacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise iyi insanları yetiştiren bakımlı, düzgün eksikleri tamamlanmış lüks binaların olmadığını belirterek, "Onları yetiştiren donanımlı, çocuklara dokunabilen ona ihtiyaç duyduğu bilgiyi öğretebilen onun sevincini tasasını hissedebilen öğretmendir. Çocuklara, hem bilimi, ahlakı, milli ve manevi değerleri öğretmeliyiz ki çocuklar iki kanat ile özgürce uçabilsin." diye konuştu.

Okul Müdürü İsmet Kaya ise yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın sevincini yaşadıklarını, okulların eğitim ve kültürün atıldığı yer olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.

Program Karacaoğlan Ortaokulu halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Ayhan Akpay, Menderes, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı
Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz Son Dakika: İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İlköğretim Haftası kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]