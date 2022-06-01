İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi

01.06.2022 16:41

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katılan öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konularında eğitim verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Lider Çocuk Tarım Kampı"na katılan öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri konularında eğitim verildi.

Çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, onların tarımla buluşmalarını sağlayıp, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği konusunda bilgi vermek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenleniyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Harmanlı Beldesi'ndeki alabalık üretim tesisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Borsa İstanbul İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kaffar Tuncer, AA muhabirine, ilkokul öğrencilerine su ürünleri ve balıkçılık eğitimi verdikleri söyledi.

Öğrencilere tarımı sevdirmek ve yetiştiricilik adına farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Tuncer, "Burada ilkokul 4. sınıf öğrencilerine balığın yumurtadan satım haline, porsiyonluk hale getirilene kadar bütün aşamaları göstererek uygulamalı olarak öğretmeye çalıştık." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Sefa Tuncer de "Burada balığın nasıl yetiştirildiğini öğrendik, balıkları yemledik, havuzlarda büyümelerini gördük, ilk kez burayı gördüm ve çok eğlendik." diye konuştu.

Elçin Gönder de balıkların hangi şartlar altında yetiştirildiğini, balık çeşitlerini ve onların büyüme aşamalarını öğrendiğini ifade etti.

İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi
İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi
İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi
İlkokul öğrencilerine balıkçılık ve su ürünleri eğitimi verildi

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Kaynak: AA

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