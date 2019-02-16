Adıyaman'da İnşaat Malzemeleri Çalan 2 Kişi Yakalandı
24 dakika önce
Adıyaman'da 2 kişi, inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalandı.
Adıyaman
'da 2 kişi, inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'ndeki bir inşaattan seramik malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, aynı mahallede şüpheliler M.E. ve F.E'yi yapımı devam eden bir inşaattan çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:25 Kaynak: AA
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