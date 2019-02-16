Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İnşaat Malzemeleri Çalan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da İnşaat Malzemeleri Çalan 2 Kişi Yakalandı

24 dakika önce

Adıyaman'da 2 kişi, inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Adıyaman'da İnşaat Malzemeleri Çalan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
Adıyaman'da 2 kişi, inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümerevler Mahallesi'ndeki bir inşaattan seramik malzemesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, aynı mahallede şüpheliler M.E. ve F.E'yi yapımı devam eden bir inşaattan çaldıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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