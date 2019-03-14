Adıyaman'da İnşaat Malzemelerini Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.
ADIYAMAN'ın Gölbaşı
ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.
İlçeye bağlı Harmanlı
Beledisinde, T.D. gittiği bağ evinde inşaat iskelesi, boru ve korkuluk çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlık olayını M.D. ve A.D.'nin yaptığını belirledi. Ekipler yaptığı operasyonla M.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri ise hurdacılık yapan R.U'ya sattıkları öğrenildi. Jandarma tarafından hurdacıdan alınan malzemeler sahibine teslim edilirken, M.D. ve A.D. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:06 Kaynak: DHA
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