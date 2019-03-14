Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İnşaat Malzemelerini Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da İnşaat Malzemelerini Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da İnşaat Malzemelerini Çalan 2 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bağ evindeki inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Harmanlı Beledisinde, T.D. gittiği bağ evinde inşaat iskelesi, boru ve korkuluk çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlık olayını M.D. ve A.D.'nin yaptığını belirledi. Ekipler yaptığı operasyonla M.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri ise hurdacılık yapan R.U'ya sattıkları öğrenildi. Jandarma tarafından hurdacıdan alınan malzemeler sahibine teslim edilirken, M.D. ve A.D. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

Harmanlı, Jandarma, Adıyaman, Güncel
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