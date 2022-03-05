Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı

05.03.2022 19:18
Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı

ADIYAMAN'da 4 katlı binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Ekrem Koç (25) yaralandı.

ADIYAMAN'da 4 katlı binanın teras katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen Ekrem Koç (25) yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem Koç 4 katlı binanın teras katında çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekrem Koç'a ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ekrem Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da inşaatın terasından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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