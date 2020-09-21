Adıyaman?da, iskeleden düşen işçi yaralandı
ADIYAMAN'da, inşaatta kalıp çakarken iskeleden beton zemine düşen işçi Ali Alkan,yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.
ADIYAMAN'da, inşaatta kalıp çakarken iskeleden beton zemine düşen işçi Ali Alkan,yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 3 katlı binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Ali Alkan, üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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