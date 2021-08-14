Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Durmuş'u yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Adıyaman 'da yapımı devam eden binada asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

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