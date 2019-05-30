Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü

3 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katında kalıp yapan Cumali Çakır (51), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çakır'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:59 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! Başkan İlgezdi'nin korumaları işçilere saldırdı Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanları darp eden mülk sahibine gözaltı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]