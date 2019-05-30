Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katında kalıp yapan Cumali Çakır (51), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çakır'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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