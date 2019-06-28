Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:39 Kaynak: AA
'da inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'deki bir inşaatın 3. katında çalışan Özkan Sayğılı, dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Yaralanan Sayğılı, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.
Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi
Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi
Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı