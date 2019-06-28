Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı

1 saat önce

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir inşaatın 3. katında çalışan Özkan Sayğılı, dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Yaralanan Sayğılı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Yeni Mahalle, İşçi, Adıyaman, Güncel
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