Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da inşaattan düşen kalıpçı ustası öldü
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Adıyaman'da inşaattan düşen kalıpçı ustası öldü

1 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kalıpçı ustası Cumali Çakır (51), çalıştığı 4 katlı inşaatın en üst katından düşerek öldü.

Adıyaman'da inşaattan düşen kalıpçı ustası öldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kalıpçı ustası Cumali Çakır (51), çalıştığı 4 katlı inşaatın en üst katından düşerek öldü.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kalıpçı ustası Cumali Çakır, 4 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Çakır, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Çakır'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:01 Kaynak: DHA
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