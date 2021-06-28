Adıyaman'da İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği açıldı - Son Dakika

Adıyaman'da internet haberciliği yapan gazeteciler, Adıyaman İnternet Gazeteciler Derneğini kurdu.

Kurucu başkanlığını Mehmet Cihan Akbilek'in yürüttüğü dernek, Musalla Mahallesi'ndeki hizmet binasının da açılışını gerçekleştirdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, açılıştaki konuşmasında, basının yasama, yargı, yürütmeden sonra 4. kuvvet olduğunu ifade etti.

Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini anlatan Çuhadar, derneğin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise basının gerek toplumsal, gerekse siyasal hayatta önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, basın sayesinde kentlerin gelişmişliklerine de katkı sağlandığını kaydetti.

Başkan Akbilek ise derneği aynı zamanda gazeteci yetiştirmek için de kurduklarını belirtti.

Açılışa, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ile Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile diğer ilgililer katıldı.