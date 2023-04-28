Depremde karısıyla 2 çocuğunu kaybettikten sonra 12 yaşındaki kızını vurup intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde karısıyla 2 çocuğunu kaybettikten sonra 12 yaşındaki kızını vurup intihar eden baba toprağa verildi

28.04.2023 14:44

Depremde eşi ve çocuklarını kaybettikten sonra psikolojik destek almaya başlayan baba Ferit Dayan, dün sabah saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde kızı Asya İrem Dayan'ı tabancayla başından vurduktan sonra intihar etti. Baba Ferit ile 12 yaşındaki kızı Asya İrem Dayan yan yana gömüldü.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan (38), Kahramanmaraş merkezli depremde eşi Feray ile çocukları Alperen ve Azra Beril'i kaybetti. Eşi ve çocuklarının ölümünün ardından psikolojik destek almaya başlayan Ferit Dayan, dün sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde kızı Asya İrem Dayan'ı tabancayla başından vurduktan sonra intihar etti.

Depremden sonra yalnız kalmışlardı! İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi

HASTANEYE KALDIRILAN İREM KURTARILAMADI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İrem de kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından Besni Devlet Hastanesi morgundan alınarak Taşlıyazı köyüne götürüldü.

Depremden sonra yalnız kalmışlardı! İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Asya İrem ve babası Ferit Dayan, cenaze namazının ardından köy mezarlığına yan yana defnedildi. Cenazeye Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Asya İrem'in öğretmenleri de katıldı.

Depremden sonra yalnız kalmışlardı! İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi
Depremden sonra yalnız kalmışlardı! İntihar eden baba ile vurduğu kızı yan yana toprağa verildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Vah vah giti bir aile. Rabbim birdaha kimseye yaşatma Cevap Yaz 82 0 Yayından Kaldır
500

İntihar, Besni, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde karısıyla 2 çocuğunu kaybettikten sonra 12 yaşındaki kızını vurup intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'dan büyük zaferle dönüyor! Final Four için dev adım
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında "Allah'ına gurban Adana" dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:51 Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım
23:45 Togg ilk kullanıcılarına bu hafta sonu teslim ediliyor
23:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına gurban Adana" sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:41 Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı
23:27 Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi
23:25 Mansur Yavaş: Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak, bu kadar basit
23:07 Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek
22:56 Mansur Yavaş, "Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirir" diyerek konuştu: Kandil silah bırakmadıkça SİHA'lar orayı bombalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 00:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde karısıyla 2 çocuğunu kaybettikten sonra 12 yaşındaki kızını vurup intihar eden baba toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement