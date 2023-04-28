Depremde karısıyla 2 çocuğunu kaybettikten sonra 12 yaşındaki kızını vurup intihar eden baba toprağa verildi

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan (38), Kahramanmaraş merkezli depremde eşi Feray ile çocukları Alperen ve Azra Beril'i kaybetti. Eşi ve çocuklarının ölümünün ardından psikolojik destek almaya başlayan Ferit Dayan, dün sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde kızı Asya İrem Dayan'ı tabancayla başından vurduktan sonra intihar etti.

HASTANEYE KALDIRILAN İREM KURTARILAMADI

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İrem de kurtarılamadı. Baba ve kızının cenazeleri otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından Besni Devlet Hastanesi morgundan alınarak Taşlıyazı köyüne götürüldü.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Asya İrem ve babası Ferit Dayan, cenaze namazının ardından köy mezarlığına yan yana defnedildi. Cenazeye Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Asya İrem'in öğretmenleri de katıldı.