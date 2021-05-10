Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu - Son Dakika

Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu

10.05.2021 16:03
Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu, System.String[]

Adıyaman'da sanayici ve iş adamları örnek bir tavır sergileyerek, pandemi sürecinde 'ek istihdam' için deklarasyon yayımladı.

Adıyaman'da sanayici ve iş adamları örnek bir tavır sergileyerek, pandemi sürecinde 'ek istihdam' için deklarasyon yayımladı. Deklarasyona imza atan 46 işletme, 2 bin 825 yeni istihdam sağlayacak.

Bütün dünya ile birlikte ülkemizin de korona virüs pandemisi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği süreçte Adıyaman'da iş adamları ve sanayiciler örnek bir duruş sergiledi. İşkur İl Müdürlüğünün öncülüğünde, Adıyaman'da çoğunluğu tekstil sektörü olmak üzere inşaat, çağrı merkezi, medikal, gıda ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren 46 işletme yeni istihdam oluşturmaya karar verdi. Bu 46 işletmenin 8 bin 856 olan istihdamı 2 bin 825 artırılarak 11 bin 681'e çıkartılacak.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda bu istihdam seferberliğinin tanıtım toplantısı düzenlenerek, istihdama katkı sağlayacak olan sanayici ve iş adamları tanıtıldı.

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında gündeme getirdiğimiz bu konuyu, işverenimize danışarak işe koyulduk. 'Biz Birlikte Güçlüyüz' mottosuyla yaptığımız hareket, sosyoekonomik dönüşümümüz için önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu çalışma ile her şeyi devletten beklemek klişe yaklaşımına iş adamlarımız bir itiraz yükseltiyor" dedi.

OSB Başkanı Kadir Çelenk ise işverenler adına deklarasyonu okuyarak, "100'lerce yılda bir görülmesi muhtemel en kötü senaryolardan biri olan küresel salgın, yıkıcı etkileri ile varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Tarihi, dayanışma örnekleriyle dolu milletimiz bu zor zamanda da yine kenetlenmiş ve aynı duygu birlikteliği ile hareket etmiş, etmektedir. Pandeminin ekonomiye olan etkileriyle kapanan ya da üretim kapasitesini düşüren iş yerlerinde çalışan işçilerin iş kaybına uğramaması için devletimiz, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret uygulamalarıyla yaşamsal bir destek sağlamış ve bu desteğini sürdürmektedir. Ancak 1 yılı aşkın bir süredir devam eden kısıtlamalar ve küresel ekonomi ile birlikte ulusal ekonomimizde yaşanan durağanlık nedeniyle iş gücü piyasasına yeni giren kişilerin istenen düzeyde istihdamı sağlanamamıştır. Bizler, Adıyaman'da faaliyet yürüten şirketler olarak, milletimizin tarih boyunca en büyük sermayesi olagelmiş toplumsal dayanışma geleneğini diri tutmak, ulusal rekabette ilimizin, küresel rekabette ülkemizin fark oluşturmasını temin etmek amacıyla işgücü piyasasına yeni katılmış ve istihdam edilmeyi bekleyen kardeşlerimize/evlatlarımıza iş imkanı sağlayarak soframızda kendilerine yer açmak istiyoruz. Birlikte kazanacağımız inancıyla, 46 şirketin n temsilcileri olarak önümüzdeki 2 aylık dönemde istihdam kapasitemizi yüzde 10-100 oranında arttırmayı taahhüt ederiz" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'da işletmelerin çok önemli ve ulusal bir ateşin ilk kıvılcımı olduğunu vurgulayarak, "Bu ateş eminim ki ulusal düzeyde yankı uyandıracaktır. Bizim burada yaktığımız küçücük bir ateş inşallah bütün ülke çapında sizin gibi çok değerli sanayiciler ile birlikte yeni iş, istihdam seferberliğine dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını belirterek, "Bu süreçte birlik beraberlik noktasında hakikaten çok ciddi bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Burada da her şeyi devletten bekleme konforundan uzak durmamız lazım. Herkesin çabası gereği, yapabileceği noktada gereğini yapması lazım" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise devletin pandemi sürecinde üzerine düşeni yapmaya çalıştığını ve Adıyaman'daki iş adamlarının bu girişimlerinin çok önemli olduğunu aktararak, "Devletimiz bu güne kadar sosyal koruma kalkanı, kısa çalışma ödeneğinden tutunda KOSGEB desteklerine kadar pek çok alanda üreticimizin, çiftçimizin, esnafımızın yanında oldu. Hem işverenin, hem işçinin yanında olmaya çalıştı. Bu günde gerçekten çok duygulandım. Şu anda listede 46 yatırımcımız var. Mevcut istihdamı 8 bin 856 bütün yatırımcıların, şu dönemde hiçbir baskı olmadan, kendi imkanları, kendi talepleriyle 2 bin 825 yeni istihdam sağlamayı taahhüt ettiler. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Rabbim sizlere daha çok versin ki sizde bu millete daha çok veresiniz" şeklinde konuştu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üretim noktasında hiç durmadığını belirterek, "Pandemi süresince Devlet üretim noktasında asla ayağını frene dokundurmadı. Devam, dedi. Üretelim, dedi. Çünkü üretmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bu pandemi sürecinde gördük. Pandemi sürecinde Türkiye ihracat rakamlarını arttırdı. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu anda üretim noktasında, üretim kalemleri, üretim sektörlerinde 2021 yılı kapatılmış, ihracat yapılmış, parası Avrupa'dan alınmıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu
Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu
Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu
Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu

İstihdam, Adıyaman, Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da iş adamlarından 'ek istihdam' deklarasyonu - Son Dakika Ekonomi


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