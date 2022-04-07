Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

07.04.2022 22:57
Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'tan iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen iş insanını fidye için kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'tan iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen iş insanını fidye için kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'tan iş görüşmesi için 3 Nisan Pazar Gölbaşı ilçesine gelen iş insanı K.S'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, K.S'nin otomobilini 5 Nisan Salı Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu.

Ekiplerce, K.S'nin ailesine ulaşan kişinin 400 bin dolar fidye istemesi üzerine yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından Malatya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş insanı K.S. ise Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir evde bulundu.

Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Şırnak, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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