Adıyaman'da İş Kazası: 1 Ölü
55 dakika önce
Adıyaman'da başına mermer parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adıyaman
'da başına mermer parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömür beldesinde bir mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli'nin (41) başına mermer parçası düştü.
Kazada ağır yaralanan Şekerli, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şekerli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:25 Kaynak: AA
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