Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Kazası: 1 Ölü

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Ölü

55 dakika önce

Adıyaman'da başına mermer parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Adıyaman'da başına mermer parçası düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömür beldesinde bir mermer ocağında çalışan Ramazan Şekerli'nin (41) başına mermer parçası düştü.

Kazada ağır yaralanan Şekerli, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şekerli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:25 Kaynak: AA

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