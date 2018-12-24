Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da bir maden ocağında üzerine dalgıç pompası düşen işçi yaralandı.
Adıyaman
'da bir maden ocağında üzerine dalgıç pompası düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Çelikhan
kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan bir firmaya ait maden ocağında çalışan Fatih
Ataş'ın üzerine dalgıç pompası düştü.
Kafasından yaralanan işçi, arkadaşları tarafından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Tedavi altına alınan Ataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:43 Kaynak: AA
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