Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da bir maden ocağında üzerine dalgıç pompası düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da bir maden ocağında üzerine dalgıç pompası düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman- Çelikhan kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan bir firmaya ait maden ocağında çalışan Fatih Ataş'ın üzerine dalgıç pompası düştü.

Kafasından yaralanan işçi, arkadaşları tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Tedavi altına alınan Ataş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:43 Kaynak: AA

Çelikhan, İşçi, Adıyaman, Güncel
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