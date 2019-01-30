Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da ayağını ayıklama makinesine kaptıran kişi yaralandı.

Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da ayağını ayıklama makinesine kaptıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Ortaç (40), Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel bir firmada çalıştığı sırada ayağını mercimek ayıklama makinesine kaptırdı.

Çalışma arkadaşlarının aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ortaç'ı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Adıyaman, Güncel
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