Adıyaman'da İş Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da ayağını ayıklama makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Adıyaman
'da ayağını ayıklama makinesine kaptıran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Ortaç (40), Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan özel bir firmada çalıştığı sırada ayağını mercimek ayıklama makinesine kaptırdı.
Çalışma arkadaşlarının aramasıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Ortaç'ı Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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