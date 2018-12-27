Adıyaman'da İş Yeri Yangını
54 dakika önce
Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Besni
ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
İlçenin Korupınar Mahallesi'nde Ahmet Yıldırım
'a ait elektrikçi dükkanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında iş yerinin deposunda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:04 Kaynak: AA
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