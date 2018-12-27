Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Yeri Yangını

Adıyaman'da İş Yeri Yangını

54 dakika önce

Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Adıyaman'da İş Yeri Yangını, System.String[]
Besni ilçesindeki elektrikçinin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İlçenin Korupınar Mahallesi'nde Ahmet Yıldırım'a ait elektrikçi dükkanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında iş yerinin deposunda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:04 Kaynak: AA

Ahmet Yıldırım, Besni, Güncel
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