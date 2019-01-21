Adıyaman'da İş Yeri Yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'nde Gülay Çiğdem'e ait iş yerinde bulunan elektrikli sobanın kablosunda kıvılcım oluşması sonucu yangın çıktı.





İş yerinin yandığını fark eden iş yeri sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın nedeniyle, işletmede hasar oluştu.

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