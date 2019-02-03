Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Yeri Yangını

Adıyaman'da İş Yeri Yangını

1 saat önce

Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

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Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Harıkçı Caddesi'nde bir lokantaya ait bacada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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