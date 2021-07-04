Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Adıyaman'da giyim mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, Harıkçı Caddesi'nde Besri Özdemir'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Yangın sırasında dumandan etkilenen Mehmet Sitil, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA
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