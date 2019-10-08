Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

1 saat önce

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındıAdıyaman'da bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman'da bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay gece saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.G ait olan hediyelik eşya satılan iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde iş yerinin kapısının açık olduğunu gören A.G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inlemeye alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]