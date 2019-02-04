Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

24 dakika önce

Adıyaman'da 1 şüpheli, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adıyaman'da 1 şüpheli, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan M.Y'e ait iş yerine girerek kasada bulunan 32 bin 800 lirayı çalan şahıs, ya da şahısları bulmak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan şahsın kimliğini belirledi.

Polis ekipleri, çalışmalar sonucu O.D'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüpheli O.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelinin silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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