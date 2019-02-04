Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'da 1 şüpheli, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezinde bulunan M.Y'e ait iş yerine girerek kasada bulunan 32 bin 800 lirayı çalan şahıs, ya da şahısları bulmak üzere çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yapan şahsın kimliğini belirledi. Polis
ekipleri, çalışmalar sonucu O.D'yi kent merkezinde yakaladı.
Şüpheli O.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelinin silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.