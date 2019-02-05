Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Adıyaman'da bir iş yerinden iş makinesinin aküsünü çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adıyaman
'da bir iş yerinden iş makinesinin aküsünü çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fatih Mahallesi
Briketçiler Sitesi'nde bulunan Mehmet Bilgiç
'e ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şüpheli, iş makinesinin aküsünü çalarak olay yerinden kaçtı.
İş yeri sahibi Bilgiç, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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