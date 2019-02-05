Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Adıyaman'da bir iş yerinden iş makinesinin aküsünü çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Adıyaman'da bir iş yerinden iş makinesinin aküsünü çalan şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fatih Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde bulunan Mehmet Bilgiç'e ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şüpheli, iş makinesinin aküsünü çalarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi Bilgiç, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Mehmet Bilgiç, Adıyaman, Güncel
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