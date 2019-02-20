Adıyaman'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Adıyaman
'da bir zanlı, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ahmethoca köyünde M.Ö.B'ye ait iş yerinden demir kesme makinesi, çekiç, keser, balyoz ve demir parçaları çalındı.
Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, devriye esnasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, iş yerinden çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.