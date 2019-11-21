Adıyaman'da iş yerine ateş açılan kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, M.Ç. ile İ.Ç., borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları Mehmet Belen'in iş yerine ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan Belen hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. Kaportacılık yapan Mehmet Belen'in iş yerine gelen ve aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan M.Ç. ile İ.Ç., iddiaya göre ellerindeki silahla ateş açıp kaçtılar. Mermilere hedef olan Mehmet Belen yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Belen'i, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Belen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.