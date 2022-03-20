Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı - Son Dakika
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Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı

20.03.2022 11:05
Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı

Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde R.B'ye ait iş yerine kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinin camlarına isabet ederken, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iş yerine av tüfeği ile saldırı - Son Dakika


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