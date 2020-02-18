Adıyaman'da iş yerine

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi.



Kaçakçılık olaylarının önlemesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon yapıldı. M.I., isimli kişinin iş yerine yapılan operasyonda 15 adet farklı markalarda gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken M.I., isimli kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN