Adıyaman'da iş yerine "cep telefonu" baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da iş yerine 'cep telefonu' baskını - Son Dakika

Adıyaman'da iş yerine "cep telefonu" baskını

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi.

Adıyaman'da iş yerine

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi.


Kaçakçılık olaylarının önlemesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon yapıldı. M.I., isimli kişinin iş yerine yapılan operasyonda 15 adet farklı markalarda gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken M.I., isimli kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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