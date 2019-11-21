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Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:46 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarhan Mahallesi'nde M.B'ye ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabanca ile ateş etti.
Olayda iş yerinde bulunan M.B. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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