Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarhan Mahallesi'nde M.B'ye ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabanca ile ateş etti.

Olayda iş yerinde bulunan M.B. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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