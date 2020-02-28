Adıyaman'da iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde biri Adıyamanlı 33 askerin şehit olmasının ardından Adıyaman'da esnaflar iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Adıyaman'da iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde biri Adıyamanlı 33 askerin şehit olmasının ardından Adıyaman'da esnaflar iş yerlerine Türk bayrakları astı.


İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik yapılan saldırı, tüm Türkiye'yi olduğu gibi Adıyaman'ı da yasa boğdu. Hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) da aralarında bulunduğu 33 asker şehit oldu. Yaşanan bu olayın ardından Adıyaman'da esnaflar iş yerlerine Türk bayrakları astı. Kamu binalarından siyasi parti binalarına, iş yerlerinden toplu taşıma araçlarına kadar her yer Türk bayrakları ile donatıldı. Esnaflar yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını, Türk devletinin alacağı her türlü kararın arkasında olduklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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