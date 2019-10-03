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Adıyaman'da işçiler kura çekimiyle belirlendi

13 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 8,5 ay süreyle görev yapacak güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi 83 kişi kurayla belirlendi.

Adıyaman'da işçiler kura çekimiyle belirlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 8,5 ay süreyle görev yapacak güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi 83 kişi kurayla belirlendi.

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kura çekimine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Ayaz, Çalışma ve İş Kurumu gözlemcileri, noter ile başvuruda bulunan adaylar katıldı.

Noter tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde, başvuruda bulunan bin 277 kişi arasından seçilenlerden 20'si güvenlik görevlisi, 63'ü ise okullarda temizlik işçisi olarak görev yapacak.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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