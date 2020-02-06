Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi 15 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi 15 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi 15 yaralıADIYMAN'ın Kahta ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi 15 yaralı

ADIYMAN'ın Kahta ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Koçtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin taşındığı Battal Yalçıner yönetimindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan işçiler Ercan Arslan, Ekrem Cevheroğlu, Emrah Çavdar, Hasan Karadaş, Kadir Çavuş, Abdullah Öncü, İbrahim Kilinç, Abdulsamet Harmanşah, Ekrem Sayan, Mustafa Ertaş, Zeynel Abidin Yörük, Mahmut Delibaşı, Halit Yıldırım ve Zafer Eringin yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da işçilerin taşındığı servis minibüsü devrildi 15 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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