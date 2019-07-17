Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
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Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

6 dakika önce

Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandıAdıyaman'da, çalıştığı 5 katlı bina inşaatının 4'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Hasan Coşkun yaralandı.

Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
Adıyaman'da, çalıştığı 5 katlı bina inşaatının 4'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Hasan Coşkun yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 4'ncü katında çalışan Hasan Coşkun, iskelede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Coşkun'un düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
Hasan Coşkun, Adıyaman, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
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