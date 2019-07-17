Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
6 dakika önce
Adıyaman'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandıAdıyaman'da, çalıştığı 5 katlı bina inşaatının 4'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Hasan Coşkun yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 02:55 Kaynak: DHA
'da iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
Adıyaman'da, çalıştığı 5 katlı bina inşaatının 4'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Hasan Coşkun
yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 4'ncü katında çalışan Hasan Coşkun, iskelede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Coşkun'un düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor