Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı
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Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

Adıyaman'da iskeleden düşen işçi yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'da, 5 katlı inşaatın 1'inci katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Muhammet Açık, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı binanın 1'inci katında çalışan kalıp ustası Muhammet Açık, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
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