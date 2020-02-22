Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı 3 yıl sonra İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı 3 yıl sonra İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı 3 yıl sonra İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da 3 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ramazan Aslan'ın katil zanlısı İstanbul'da ele geçirildi.

Adıyaman'da 3 yıl önce otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ramazan Aslan'ın katil zanlısı İstanbul'da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ekim 2017'de Gerger ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Aslan'ın katil zanlısını yakalamak üzere sürdürdüğü çalışmada katil zanlısı K.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte düzenlenen operasyonda K.K, Başakşehir ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Adıyaman'a getirilen katil zanlısı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gerger ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 22 Ekim 2017'de seyir halindeki 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetmiş, Hasan Aslan ise yaralanmıştı.

Adıyaman'da işlenen cinayetin zanlısı 3 yıl sonra İstanbul'da yakalandı

Ramazan Aslan, Adıyaman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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