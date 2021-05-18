Adıyaman'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika

Adıyaman'da İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy oluşturuldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak için çok sayıda kişi araçlarıyla Yeni Otogar önünde toplandı.

Bir süre burada tekbir getirip "Kahrolsun İsrail" şeklinde sloganlar atan gruptakiler, daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ne geldi.

AGD Elazığ Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, burada yaptığı açıklamada, saldırıların başladığı günden buyana Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Filistinlilere destek mesajları geldiğini söyledi.

Beyazkaya, İsrail'in, insanlara haber ulaştırma gayreti gösteren haber kuruluşlarının bulunduğu binaya saldırdığını hatırlattı.

Basın mensuplarının, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı küstah baskınlarının ve tecavüzlerinin dünya kamuoyunda yer alması için gayret gösterdiğini ifade eden Beyazkaya, "Hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail'in terörist olduğunu haykırmaktadır." diye konuştu.