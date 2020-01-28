Adıyaman'da iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentin iş gücü istihdamı ile mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek ve verimliliği artırmak amacıyla Valilik binasında toplantı düzenlendi.

Burada konuşan Vali Aykut Pekmez, kentte iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2019 yılı içerisinde 242 kursun açıldığını belirtti.

Düzenlenen kurslara 5 bin 179 kişinin katıldığını aktaran Vali Pekmez, "Ayrıca 816 adet İşbaşı Eğitim Programına 2 bin 388'i erkek ve 2 bin 298'i kadın olmak üzere 4 bin 686 kişi katılmıştır. 2019 yılında toplam bin 78 kurs ve işbaşı eğitimi programı açılmış bu programlara 4 bin 209'u erkek ve 5 bin 656'sı kadın olmak üzere toplam 9 bin 865 kişi katılmıştır. 2019 yılı İçerisinde aktif iş gücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 127 milyon 343 bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 24 milyon 769 bin Türk Lirası ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 152 milyon 112 bin TL ödeme yapıldı." dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.