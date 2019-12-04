Adıyaman'da itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

İtfaiye Amiri Mehmet Ali Öztürk, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" adlı fotoğrafı, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun çektiği "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafı, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı seçti.

İtfaiye ekiplerinden Murat Bilgiç de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafa oy verdi.

Öztürk, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşların eline sağlık. Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar adlı fotoğrafı çok beğendim." dedi.