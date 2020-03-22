Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı - Son Dakika

Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı

6 saat önce

Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateş ile 'evde kal' yazarak vatandaşa uyarıda bulundu.

Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateşle 'evde kal' yazdı, System.String[]

Adıyaman'da itfaiye ekipleri ateş ile 'evde kal' yazarak vatandaşa uyarıda bulundu.


Korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için 'evde kal' çağrıları giderek artıyor. Yetkililerin yanı sıra çeşitli meslek mensupları, sivil toplum kuruluşları vatandaşın evde kalması için toplumsal mesaj veriyor.


Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de bu mesajı ateş ile verdi. Harhar Meydanında bulunan İtfaiye Müdürlüğü önünde ateşten 'evde kal' yazan itfaiye ekipleri vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.


Ateş ile yazılan yazı yanarken sirenler çaldı, alkışlar çalındı. İtfaiyenin bu mesajına vatandaşlarda destek verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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