Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akıncılar beldesi Tokaris bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, A.D., A.K., İ.H.K., S.T., R.K., R.K. ve A.K.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Kazıda kullandıkları hilti, kürek ve jeneratöre el konulan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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