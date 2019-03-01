Adıyaman'da Jandarma'dan 'Huzur' Operasyonu
1 saat önce
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında hakkında arama kararı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında hakkında arama kararı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur uygulamasında çelişti suçlardan aranması olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. İl Jandarma ekipleri tarafından kırsalda bulunan Gözebaşı ve Hasankendi köylerinde kaçakçılık suçundan aranması olan A.D. ve tehdit suçundan aranan Ö.A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:42 Kaynak: DHA
Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!