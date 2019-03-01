Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Jandarma'dan 'Huzur' Operasyonu

Adıyaman'da Jandarma'dan 'Huzur' Operasyonu

5 dakika önce

Adıyaman'da jandarma'dan 'huzur' operasyonuADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında hakkında arama kararı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da Jandarma'dan 'Huzur' Operasyonu, System.String[]
Adıyaman'da jandarma'dan 'huzur' operasyonu

ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'huzur' uygulamasında hakkında arama kararı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur uygulamasında çelişti suçlardan aranması olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. İl Jandarma ekipleri tarafından kırsalda bulunan Gözebaşı ve Hasankendi köylerinde kaçakçılık suçundan aranması olan A.D. ve tehdit suçundan aranan Ö.A., yapılan operasyonla gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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