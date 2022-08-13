Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

13.08.2022 13:41
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da, jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 5 şahıstan 1'i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda denetim yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri 63 AEK 102 plakalı aracı Karababa Köprüsü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde 42 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 47 adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta M.M.A., H.E., Ö.T., A.C. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan M.K. isimli şahıs tutuklanırken M.M.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan H.E., Ö.T. ve A.C. isimli şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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